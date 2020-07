Coronavirus

Les Serbes devront renoncer à des vacances en Grèce

Même si le pays espère voir affluer les touristes, il scrute les données venues de l’étranger. Or la Serbie fait face à une flambée de cas de Covid-19.

Athènes a annoncé dimanche qu'elle interdisait l’accès au territoire grec à tous les ressortissants de Serbie, et ce jusqu'au 15 juillet, à cause d'une flambée de contaminations au Covid-19 recensée dans ce pays. La Serbie a déclaré vendredi l'état d'urgence dans sa capitale Belgrade après la plus forte hausse de nouveaux cas de coronavirus depuis avril.