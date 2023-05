Kosovo: Après des heurts, des Serbes continuent de se rassembler

La situation restait tendue mardi dans le Nord du Kosovo où des manifestants serbes continuaient d’affluer devant la municipalité de Zvecan, théâtre la veille de violents heurts ayant fait une trentaine de blessés parmi des soldats internationaux et une cinquantaine parmi les protestataires.

Indépendance pas reconnue

Ces édiles ont été intronisés la semaine dernière par le gouvernement d’Albin Kurti, le Premier ministre de ce territoire à très large majorité peuplé d’Albanais, faisant fi des appels à l’apaisement lancés par l’Union européenne et les États-Unis.

La Serbie, soutenue par ses alliés russe et chinois, n’a jamais reconnu l’indépendance proclamée en 2008 par son ancienne province et des tensions éclatent régulièrement entre Belgrade et Pristina. Quelque 120’000 Serbes vivent au Kosovo (qui compte 1,8 million d’habitants), dont un tiers environ dans le Nord.