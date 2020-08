Hockey sur glace

Les séries de NHL en mode «surprises»

Douzièmes de la saison régulière, Montréal et Chicago ne sont plus qu’à un succès de la qualification pour les quarts de finale de leur Conférence.

Jeff Petry (à g.) célèbre le but du 4-3 avec son coéquipier Brendan Gallagher.

Deux surprises pourraient se dessiner dans les séries de pré play-off au meilleur des cinq matches du championnat de NHL. Douzièmes de la saison régulière, le Canadien de Montréal et les Chicago Blackhawks mènent en effet 2-1 dans leur duel, respectivement face aux Pittsburgh Penguins et aux Edmonton Oilers, 5es de la portion régulière du calendrier.

Dans la nuit de mercredi à jeudi, à huis clos dans la «bulle» de Toronto, les Habs se sont imposés 4-3 sans uniquement reposer sur les qualités de son gardien Carey Price comme ce fut le cas dans l’acte I. Sur l’ensemble de la partie, l’équipe entraînée par le Franco-Ontarien Claude Julien s’est montrée la plus incisive et la plus dangereuse dans la zone offensive adverse.