Football - Les séries d’Yverdon et de Xamax prennent fin

Un match nul a souvent tendance à faire un ou plusieurs malheureux. Celui de samedi, lors du derby du Lac de Neuchâtel, est plutôt à mettre dans la catégorie d’un partage des points que les deux coaches vont savoir apprécier. Yverdon a certes mené d’une longueur et n’a plus gagné en Challenge League depuis le mercredi 11 mai 2011 (2-1 contre Locarno), mais il a enfin débloqué son compteur. Neuchâtel, de son côté, a laissé filer ses premières unités de l’exercice. Les Xamaxiens ont toutefois tellement raté leur première mi-temps qu’un point est un moindre mal.

Sur leur pelouse du Stade Municipal, devant 2077 chanceux, YS a démarré comme il le fallait et fait plaisir à son nouveau coach Uli Forte. Fargues (2e) et Koné (15e) ont eu chacun une occasion qui avait le poids de l’ouverture du score. C’est finalement le second, à la suite d’un service quatre étoiles du premier - et sur un e perte de balle lourde de conséquence s de Gazzetta -, qui a lancé les hostilités à la 24e.