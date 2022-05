Basketball : Les séries sont relancées en NBA

Dallas a vaincu Phoenix dimanche pour égaliser à 2-2 dans leur demi-finale de conférence, tout comme Philadelphie, vainqueur de Miami.

Séries relancées en play-off NBA: Dallas, avec une équipe soudée autour de Luka Doncic, a vaincu Phoenix (111-101) dimanche pour égaliser à 2-2 dans leur demi-finale de conférence, tout comme Philadelphie, vainqueur de Miami (116-108), grâce à James Harden et malgré Jimmy Butler.

Les Mavs savaient que leur prodige slovène ne pourrait pas faire de miracles à lui tout seul. C’était l’enseignement des deux premières rencontres finies avec 45 et 35 points pour Doncic, mais avec deux défaites au bout. C’est donc au prix d’un nouvel effort collectif qu’ils ont pu enchaîner une deuxième victoire.

«L’équipe a été incroyable. Tous ceux qui entrent laissent tout sur le terrain», s’est félicité la star qui, comme lors du match No 3, a inscrit 26 points (7 rbds, 4 interceptions). Mais avec un faiblard 9/25 au shoot et un famélique 1/10 à longue distance.

Il n’en a pas moins fait plus confiance à ses coéquipiers (11 passes), qui en ont été dignes, à l’image de Finney-Smith, auteur de huit paniers primés (sur 12) qui ont fait 24 points. Dallas a étouffé Phoenix dès le 1er quart-temps, conclu 37-25, avec déjà huit banderilles primées. Il y en aura eu vingt au total (sur 44 tentés).

Paul fantomatique

La réussite fut ainsi moins folle dans le second acte et Phoenix a su remonter au score après avoir été mené de 17 unités, dans le sillage de Devin Booker, excellent (37 pts, 7 passes), mais esseulé. Car Chris Paul a été aux abonnés absents et c’est suffisamment rare pour le signaler (5 pts, 7 passes). Plombé par les fautes, il a été exclu à la sixième, récoltée à neuf minutes du terme.