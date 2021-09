Football - Les Servettiennes qualifiées en Ligue des champions

Elles le savaient les Genevoises, qu’elles étaient meilleures que leur adversaire, qu’elles avaient tout dans leur jeu pour se qualifier pour la phase de poule de la Ligue des champions féminine. « On a tout pour être optimistes! » avait lâché le coach Eric Séverac après les nonante premières minutes. Des paroles aux actes, il ne restait plus qu’à finir le travail et concrétiser leur rêve au Broadwood Stadium de Cumbernauld.

En É cosse, les championnes de Suisse ont une nouvelle fois manqué de grosses occasions et de détermination, notamment lors de la première période, mais une fois que les Genevoises ont pris les devants, grâce à un deuxième but de Sandy Maendly (48e), elles n’ont pas commis la même erreur de trop reculer. Si elles ont un peu souffert et douté en fin de partie lorsque les Britanniques ont lancé leurs dernières cartouches dans la bataille, les Servettiennes ont tenu le choc face à une équipe rugueuse. Touchée au visage en début de partie Thaïs Hurni a fini avec un bandeau sur la tête et la portière Inès Pereira rudoyée par Fisher a su serrer les dents jusqu’à la fin.