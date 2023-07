Resto: Avec les cartes les serveurs ne voient plus les pourboires

Pratiques diverses

Selon une employée de service de 40 ans, c’est justement ça le problème. «Depuis que l’on paie autant par carte, nous n’avons plus de vue d’ensemble. Seul le chef sait combien de pourboires sont récoltés – et il les distribue souvent à sa guise!» Selon la quadragénaire, avec le paiement par carte, le patron peut ainsi plus facilement empocher lui-même les pourboires. «Et si on demande des comptes, on risque de perdre notre emploi.»