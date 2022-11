Canton de Vaud: Les services de l’Etat ont été victimes de soucis informatiques

«C’est la galère! Le système informatique est out depuis ce matin.» «On sait si c’est une cyberattaque?» Telles sont les lamentations et interrogations qui se murmuraient lundi dans les couloirs des tribunaux vaudois. En fait, tous les services de l’État et certains de ses partenaires ont connu des «difficultés et impossibilités, par intermittence, d’accéder à certaines applications», confirme mardi le Département des infrastructures. Ces perturbations se sont étendues sur toute la journée.