Berne : Les services de renseignement ont agi sans autorisation

Durant cinq ans, les services de renseignement ont mené des investigations sans avoir obtenu le feu vert requis. Une enquête a été ouverte sur ces agissements, qui ont cessé depuis.

Enquête sans autorisation

Entre 2015 et 2020 des informations soumises au secret des télécommunications ont été obtenues sans avoir les autorisation nécessaires, à savoir l’approbation du Tribunal administratif fédéral, en vertu de la loi sur le renseignement. De plus, le trafic réseau de serveurs utilisés par les cyberattaquants a été enregistré sans autorisation judiciaire.

Dès qu’elle a été mise au courant de ces irrégularités, la direction du SRC a interrompu les recherches et entamé des clarifications. Diverses décisions et mesures ont été prises: une enquête administrative a été lancée, l’organe de surveillance a été prévenu et l’audition de diverses personne est d’ores et déjà planifié. D’autres éventuelles mesures, comme le dépôt d’une plainte pénale, sont examinées.