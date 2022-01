Canton de Zurich : Les services de secours fortement mobilisés entre Noël et Nouvel An

Entre le 24 décembre et le matin du 1er janvier, les forces d’intervention ont été mobilisées 734 fois et le service ambulancier près de 770 fois.

La période des fêtes a été intense pour les forces du Bureau de sécurité publique de Zurich – Schutz & Rettung Zurich (SRZ). Dans un communiqué de presse , il est dit que les forces d’interventions ont été mobilisées 734 fois entre la veille de Noël et le 1er janvier 2022. Pour la même période, le service ambulancier a comptabilisé près de 770 interventions, dont «560 sur le territoire de la ville de Zurich».

Comme le rapportent nos confrères du «Tages-Anzeiger», la nuit de la Saint-Sylvestre a été la plus intense. Entre 16h et 6h, les secouristes ont effectué un total de 102 interventions. Le SRZ précise encore que le nombre d’interventions pendant les fêtes a augmenté de près de 20% par rapport à l’année précédente – tout en rappelant que 2020 avait été une année encore plus intense avec 812 interventions pendant la période des fêtes.