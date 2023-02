Santé : «Les services d’urgence ne sont pas des stations de péage»

«Il y a trop de cas aux urgences qui ne sont pas de vraies urgences», selon le conseiller national et membre de la CSSS-N, Thomas Aeschi (UDC/ZH). Pour lui, instaurer un tri via une taxe est simple et la somme de 50 francs est modérée. «Si on va à l’hôpital à Dubaï ou aux USA pour une crise cardiaque, il faut d’abord présenter sa carte de crédit», compare-t-il.