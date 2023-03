Les services en ligne de Google se dotent d’outils d’IA générative

Les géants de la tech, comme Google, accélèrent le déploiement de solutions d’IA générative. Reuters

Google Workspace, la suite de bureautique du groupe californien (e-mail, visioconférence, etc.), «a longtemps été un pionnier de la collaboration en temps réel entre humains», a souligné Thomas Kurian, le patron de Google Cloud (la branche d’informatique à distance), lors d’une conférence de presse en ligne, mardi. Il présentait l’intégration aux services en ligne de Google de nouveaux outils à base d’IA générative. «L’étape suivante c’est d’avoir une IA capable de collaborer, de travailler de concert avec des êtres humains, en temps réel», a-t-il ajouté.

Les géants de la tech, Microsoft et Google en tête, rivalisent d’avancées dans l’IA générative depuis que l’interface ChatGPT a pris le monde entier de court, fin novembre. Cette technologie marque la rupture entre des algorithmes qui, principalement, classent des données, et des algorithmes capables de générer des contenus originaux sur commande (textes, poèmes, images, lignes de code informatique, etc.), à partir des données sur lesquelles ils ont été formés.

Déléguer des tâches

Dans Gmail et Google Docs, par exemple, les utilisateurs pourront «saisir un sujet sur lequel ils souhaitent écrire, et un brouillon sera instantanément généré», explique l’entreprise dans un communiqué. «Ainsi, si vous êtes un responsable d’équipe qui intègre un nouvel employé, Workspace vous fait gagner du temps et des efforts pour rédiger ce premier e-mail de bienvenue», indique-t-elle.

Les entreprises clientes de Google Cloud (la branche d’informatique à distance) vont de leur côté avoir la possibilité de déléguer des tâches encore plus complexes, grâce à des modèles d’IA nourris avec leurs propres données. Thomas Kurian et son équipe ont ainsi montré comment un fabricant de meubles pourrait demander à la technologie de générer de nouveaux designs, un chatbot pour ses clients, ou encore des campagnes publicitaires avec différents formats (du message court pour Twitter à l’image légendée pour Instagram). Car l’IA générative devient multimédia, en commençant par l’image et le texte, mais bientôt aussi l’audio et la vidéo. Le dirigeant a précisé que les nouvelles fonctionnalités vont être proposées d’abord à des testeurs, et n’a pas dévoilé de prix pour la suite.

Avant Microsoft

Les annonces de Google Cloud arrivent deux jours avant une conférence de Microsoft sur le thème du «futur du travail avec l’IA». La maison mère de Windows, Office (bureautique), Azure (cloud) et LinkedIn a lourdement investi dans OpenAI, la start-up californienne qui a créé ChatGPT. Début février, Google a dévoilé Bard, un concurrent à ChatGPT, la veille de la présentation du nouveau Bing de Microsoft, qui ajoute des fonctionnalités d’IA générative à son moteur de recherche.