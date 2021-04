États-Unis : Les services secrets n’excluent pas une fuite d’un labo chinois

Le renseignement américain a annoncé mercredi ne pas écarter l’hypothèse d’un accident de laboratoire à Wuhan pour expliquer l’apparition du coronavirus.

«Nous en sommes là», a-t-elle ajouté. «Mais nous continuons à travailler sur cette question, nous rassemblons des informations et nous faisons tout notre possible pour vous donner le plus de confiance possible» dans les explications sur l’origine de la pandémie.