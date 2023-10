Les services secrets suisses pistent 41 terroristes potentiels

Depuis le 7 octobre dernier et l’attaque lancée par le Hamas sur Israël, la menace terroriste est «accrue» en Suisse, selon le Service de renseignement de la Confédération (SRC). Comme en Belgique, où un attentat terroriste a été commis la semaine passée, il existe en Suisse une scène islamiste radicale prête à recourir à la violence. C’est cette dernière, en expansion au cours des dernières années, qui inquiète particulièrement le SRC: «Le scénario terroriste le plus plausible pour la Suisse est actuellement un acte de violence commis par une personne d’inspiration djihadiste», explique son porte-parole dans la «SonntagsZeitung». Et de continuer: «Selon l’évaluation du SRC, cette attaque serait dirigée contre des cibles faiblement protégées, telles que des foules.»