Parlement: Les serviettes hygiéniques et les tampons devraient être moins taxés

Bonne nouvelle pour les femmes. Les produits d’hygiène menstruelle devraient être moins taxés. En effet, le National a accepté mardi, dans le cadre de la r évision partielle de la loi sur la TVA , d’abaisser à 2,5% le taux de TVA pour les tampons et les serviettes hygiéniques et autres protège-slips, actuellement soumis au taux normal de 7,7%. En revanche, il a refusé une proposition de Sophie Michaud Gigon (Verts/VD) qui voulait étendre ce taux réduit aux couches-culottes pour bébés et aux protections pour personnes incontinentes.

La Verte défendait bec et ongles le projet du Conseil fédéral d’ajouter les protections féminines à la liste des exceptions bénéficiant d’un taux de TVA réduit. Une liste où l’on trouve en vrac les engrais, les litières pour animaux, les oignons à planter ou les fleurs coupées aux côtés des denrées alimentaires et des journaux. Pour la Vaudoise, il était logique d’y ajouter les couches-culottes et les langes, qui représentent pour les familles et les personnes incontinentes une dépense incompressible et un bien de première nécessité, selon elle. «Ils sont bien délimités et facilement identifiables, et il s’agit de produits dont on ne peut être captif très longtemps», a-t-elle ajouté avant d’oser: «litière pour chat, produits d’hygiène menstruelle et langes avec une TVA réduite, il y a comme une forme de cohérence».