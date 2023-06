Nouvelle tendance: Les sex-toys d’occasion seraient-ils en train de s’imposer en Suisse?

Pommeaux de douche au design spécial, sex-toys internes télécommandés, vibromasseurs à poser: les sex-toys ressemblent désormais à tout sauf à un pénis ou à un vagin. Au lieu d’imiter des parties du corps, les plus sobres d’entre eux remportent même des prix du design. Or, design et innovation technologique ont un prix, inabordable pour un grand nombre. Les modèles les plus populaires ont vite fait de dépasser les 150 francs.

Un problème sur lequel Squeakycleantoys.com, entre autres, a mis le doigt. Le site américain propose avec succès des sex-toys d’occasion. La boutique en ligne suisse Secondhandtoys.ch offre, elle aussi, une seconde chance aux sex-toys en commercialisant notamment des vibromasseurs de seconde main (soigneusement nettoyés) à un prix avantageux.

Que pensez-vous des sex-toys d’occasion? C’est une alternative peu chère et durable. S’ils sont bien nettoyés, ils ne présentent aucun risque. Je n’en utiliserais jamais. Je ne suis pas sûr(e).

Se faire plaisir

Les bénéfices financiers et environnementaux du marché de l’occasion sont aujourd’hui entrés dans la plupart des esprits. Mais qui dit Brocki, Tutti et Ricardo ne pense pas forcément à des vibromasseurs. Et pour cause: «Bien que nous observions une forte tendance à la hausse des produits d’occasion sur nos sites Ricardo et Tutti.ch ces dernières années, nous ne sommes pas en mesure de fournir d’informations sur les sex-toys d’occasion», explique Mojca Fuks, porte-parole de la plateforme numérique Swiss Marketplace Group, dont le portefeuille comprend également Ricardo et Tutti.ch. Et la raison est simple: «La proposition à la vente et la vente de sex-toys (neufs ou d’occasion) sont interdites tant sur Ricardo que sur Tutti.ch», précise-t-elle.

La question reste ouverte de savoir qui achète sur Squeakycleantoys ou Secondhandtoys, qu’il s’agisse de personnes ayant un faible budget, des ambitions de durabilité ou une préférence sexuelle particulière. Quant à la question d’hygiène, les produits d’occasion proposés à la vente sur ces deux sites sont nettoyés à l’aide d’un stérilisateur UV. Mais y-a-t-il réellement un marché pour les sex-toys de seconde main? Nous avons posé la question à Isabelle Schmid, responsable marketing chez Amorana, le plus grand magasin en ligne suisse de sex-toys.

Qui est Isabelle Schmid?

Isabelle Schmid, est-il possible de nettoyer un sex-toy et de le rendre suffisamment hygiénique pour être réutilisé par une autre personne?

De nombreux sex-toys sont aujourd’hui recouverts de silicone ultra-doux biocompatible, sans phtalate, sans BPA et sans latex. Bien nettoyés, leur réutilisation par une autre personne ne présente aucun risque. Quoi qu’il en soit, nous recommandons de nettoyer systématiquement les sex-toys avant et après chaque utilisation.

Un marché de l’occasion pour sex-toys a-t-il du potentiel en Suisse?

Actuellement, nous estimons que les Suisses en ont conscience, mais que la mise en oeuvre est freinée par le besoin de discrétion et les préoccupations en matière d’hygiène.

Il existe aujourd’hui des sex-toys de toutes les couleurs et toutes les formes. PEXELS/ANNA SHVETS

La demande en sex-toys d’occasion a-t-elle augmenté chez Amorana?

Non. Cependant, notre clientèle est toujours plus à la recherche d’informations sur la bonne façon de se débarrasser des vieux sex-toys, ce qui pose naturellement la question du recyclage. À l’heure actuelle, la durabilité et le recyclage figurent également au coeur des discussions chez Amorana et au sein de l’ensemble du groupe Lovehoney.

La prise de conscience pour une utilisation plus durable des sex-toys est en tout cas renforcée. Isabelle Schmid, responsable marketing chez Amorana

Faut-il encore du temps à la Suisse avant d’être prête à accueillir un marché de l’occasion dans ce domaine?

Nous partons du principe que le nombre de personnes qui seraient disposées à acheter des sex-toys d’occasion est en légère progression. La prise de conscience pour une utilisation plus durable des sex-toys est en tout cas renforcée. L’avenir nous dira si une utilisation de seconde main peut s’imposer en dehors des cercles d’amis et de connaissances. Nous allons continuer à suivre de près les évolutions dans ce domaine.