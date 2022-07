Bien-être animal: les sextoys pour les vaches

Des instruments d’insémination profilés comme des godemichés, un masseur de pis analogue à un masseur de poitrine à appliquer sur la machine à traire, des plugs et un gant d’examen vétérinaire (voir la galerie d’images). Voilà les éléments de Happy Cow, une collection de sextoys pour les vaches créée par Ece Tan. La designeuse britannique est diplômée de Central Saint Martins, à Londres. Ces objets en silicone et en latex sont le résultat de la fusion entre les joujoux sexuels pour êtres humains et le matériel employé dans les exploitations agricoles. L’objectif est de procurer du plaisir à l’animal au cours de procédures telles que la traite et l’insémination artificielle.