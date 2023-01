Belles à tout âge: Les sexygénaires enflamment le tapis rouge

La 28e cérémonie des Critics Choice Movie Awards s’est déroulée hier soir à Los Angeles. La plus grande organisation de critiques de film d’Amérique du Nord a récompensé le talent de trois actrices sexagénaires: Michelle Yeoh, Jennifer Coolidge et Angela Bassett, du jamais-vu à Hollywood. Chacune d’elles avait déjà reçu un Golden Globe, le 11 janvier. Ce qui est de bon augure pour deux d’entre elles qui seront certainement nommées aux Oscars (cérémonie le 12 mars). En plus de briller à l’écran, les trois comédiennes font des étincelles sur les tapis rouges. La preuve en image.