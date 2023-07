Les shops ouverts 24/24 fleurissent mais pas en Suisse romande

Les magasins qui restent accessibles, même quand le personnel a terminé son service, sont de plus en plus nombreux mais ne connaissent pas tous le même succès.

Une fois le personnel parti, les clients accèdent au magasin via une app, à travers laquelle ils paient. avec.ch

Ils sont au nombre de six aujourd’hui, ils seront bientôt près de trente. Les magasins «Avec - 24/7 Stores hybrides» verront leur nombre décupler, a annoncé mercredi l’entreprise Valora. Elle prévoit de «transformer plus de 20 points de vente actuels» en magasins ouverts jour et nuit «d’ici le début de 2024», une fois que les dispositifs de sécurité seront installés. Le fonctionnement est simple: une fois que le personnel a terminé sa journée, le client peut accéder au magasin en déverrouillant les portes via une app.

Mais pour la Suisse romande, il faudra attendre avant d’assister à une déferlante. Sur les six shops «Avec» ouverts 24h/24 aujourd’hui, tous sont à Zurich ou dans ses alentours. Contacté, Valora ne dévoile pas quels sont les vingt prochains emplacements. Elle n’exclut ni ne donne d’indice sur une arrivée en Suisse romande. Et ce n’est pas Migros, qui cherche aussi à se placer sur ce marché, qui va la prendre de vitesse. «Migros teste trois sites en Suisse alémanique et il s’agit d’un projet en phase pilote», dit son porte-parole.

Migros lance un test avec trois sites d’une échoppe appelée «Teo». Migros

Les tests ne sont pas tous couronnés du même succès. Valora, en même temps qu’elle annonce déployer ses magasins avec personnel mais ouverts quand celui-ci n’est pas sur site, renonce à son concept «Avec box», des petites échopes entièrement autonomes et va toutes les fermer. Migros avait également tenté l’aventure avec les «Voi Cube», mais là aussi, c’est du passé. Le géant orange ne baisse pourtant pas les bras puisque son nouveau concept, baptisé «Teo», consiste également en des magasins sans personnel de vente et où tout se fait via une app.

Dépendant des législations locales Ces magasins ne pourront pas se déployer dans tout le pays car ils dépendent des législations cantonales voire communales. À Bâle, deux succursales d’une petite échoppe bio autonome avaient dû fermer après une intervention des autorités, qui avaient constaté que la loi «ne fait pas de distinction entre les magasins avec ou sans personnel». Plus proche de chez nous, dans le canton de Vaud, la loi le permet. Il existe d’ailleurs déjà des petites structures, souvent indépendantes, qui vendent des produits locaux ou du terroir et auxquels les clients peuvent accéder de jour comme de nuit. Toutefois, aucune chaîne de commerce n’a encore sauté le pas de l’aventure romande.