Liban : Les silos à grains du port de Beyrouth risquent de s’effondrer

Armée «en état d’alerte»

«Les silos dans la partie nord risquent de s’effondrer», a indiqué Najib Mikati dans un communiqué, citant le ministre de l’Environnement. Cette mise en garde intervient deux semaines après un incendie dans la partie la plus endommagée des silos, causé selon les autorités et des experts par la fermentation des stocks de céréales restantes, conjuguée à de fortes températures.

Cet incendie a ravivé le traumatisme de proches de victimes de l’explosion du 4 août 2020, qui a fait plus de 200 morts et 6500 blessés. Najib Mikati a demandé aux autorités «d’interdire aux employés du port ou aux membres de la Défense civile et des pompiers de s’en approcher, par mesure de sécurité». Il a également demandé à l’armée et à la Direction de la gestion des catastrophes d’être «en état d’alerte en cas d’effondrement partiel de la structure».