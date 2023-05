Les Simpson à nouveau à voir dans l'univers de Star Wars

Les personnages du dessin animé sont en vedette dans «Rogue Not Quite One», un court métrage mis en ligne sur Disney+ le 4 mai 2023. Explications.

La petite Maggie Simpson sera au centre de l’intrigue du court métrage. DR

Chaque 4 mai, c’est la journée internationale des fans de «Star Wars». À cette occasion, Disney+ a mis en ligne un court métrage mettant en scène les Simpson dans l’univers de la mythique saga créée par George Lucas à la fin des années 1970. Dans «Rogue Not Quite One», une parodie de «Rogue One: A Star Wars Story» sorti en 2016, c’est la cadette de la famille déjantée de Springfield qui tient la vedette.

«Homer perd la trace de Maggie, qui s’envole dans le landau planant de Grogu (ndlr: personnage de l’univers «Star Wars», un enfant âgé de 50 ans aussi connu sous le surnom de «bébé Yoda») pour une aventure hyperspatiale à travers la galaxie. Face à un escadron de vaisseaux TIE (ndlr: des chasseurs de l’Empire), Maggie ramène la guerre des étoiles jusqu’à Springfield, dans ce court métrage épique célébrant toute la magie de la saga», annonce le synopsis du programme. Ce n’est pas la première fois que les Simpson croisent leur univers avec celui des Jedi. En 2021, la petite Maggie avait déjà été au centre du «Réveil de la force après la sieste». Et en 2020, ainsi que le rappelle Konbini.fr, «Homer et Grogu se rencontraient pour un court métrage destiné aux investisseurs de Disney». Ce n’est pas un hasard si le croisement entre ces deux franchises est aussi fréquent. Et risque bien de l’être toujours à l’avenir.

En 2012, The Walt Disney Company a racheté Lucasfilm, producteur des films «Star Wars», pour plus de 4 milliards de dollars. Sept ans plus tard, en 2019, le mastodonte du divertissement a fait main basse sur la chaîne américaine Fox qui détenait jusqu’alors les droits des Simpson.

En 2021, Maggie Simpson avait déjà été au centre d’un court métrage. DR