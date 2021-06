Jeu vidéo - «Les Sims 4» va nous amener à la ferme

«Les Sims 4» : L’extension du jeu va nous amener à la ferme

Electronic Arts a dévoilé la bande-annonce de la prochaine extension du jeu de simulation qui sera disponible dès le 22 juillet.

Après le kit «Riad de Rêve» en mai et le récent pack «Décoration d’intérieur», une nouvelle extension va être rendue disponible dans le jeu de simulation de vie «Les Sims 4». Baptisée «Vie à la Campagne», elle propose aux joueurs de devenir des fermiers dans la campagne anglaise de la ville d’Henford-on-Bagley.

Lancé dès le 22 juillet pour quelque 45 francs, ce nouveau pack d’extension très attendu n’ajoutera pas de chevaux, mais un tas d’autres animaux que les Sims pourront élever: des vaches, des lapins, des poulets, des poussins et même des lamas. Les personnages devront par contre se méfier des renards intéressés aux lapins et aux œufs.

Il s’agira aussi de s’occuper des champs et des potagers, dont les produits pourront être vendus au marché. Il sera également possible d’explorer la nature et les bois environnants où des surprises semblent s’y cacher.