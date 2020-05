Qualifications en ligne

Les simulateurs Lamborghini s’ouvrent à l’e-sport… pour tous

Le célèbre constructeur italien a décidé de mettre à disposition son programme virtuel professionnel pour organiser une compétition en ligne accessibles à tous les pilotes en herbe.

«C’est tout simplement incroyable de voir le réalisme des jeux de course et la façon dont les pilotes utilisent les simulateurs de course pour s'entraîner, ou les joueurs professionnels d'e-sport qui passent de la simulation à la réalité", a déclaré David Coulthard vendredi, à l’occasion du lancement de la première compétition d’e-sport organisée par Lamborghini, «The Real Race». L’ancien pilote de Formule 1 sera même le commentateur en studio de cette compétition conçue pour «allier réalisme et professionnalisme».