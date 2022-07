NFT : Les singes virtuels portent plainte contre un artiste

La société Yuga Labs a intenté une action en justice contre l’artiste Ryder Ripps pour avoir vendu des jetons non fongibles similaires à sa fameuse collection Bored Ape Yacht Club.

Yuga Labs, société à l’origine de la célèbre collection de 10’000 jetons non fongibles (NFT) Bored Ape Yacht Club (BAYC), attaque l’artiste conceptuel Ryder Ripps en justice. La firme a porté plainte auprès du tribunal de district de Californie centrale pour publicité mensongère et violation de sa marque. Yuga Labs accuse l’artiste d’avoir délibérément vendu des copies NFT de sa populaire collection de singes virtuels, qui a récemment été victime d’un hacker. «Ce n’est pas une simple affaire de singes. Il s’agit d’un effort délibéré pour nuire à Yuga Labs aux dépens des consommateurs en semant la confusion sur le fait que ces NFT RR/BAYC sont d’une manière ou d’une autre parrainés, affiliés ou liés au Bored Ape Yacht Club officiel de Yuga Labs», indique l’action en justice. Cette série de NFT était vendue 200 dollars pièce, contre quelque 100’000 dollars pour le moins cher des NFT de la collection officielle, et a généré plus de 3,5 millions de dollars sur la plateforme OpenSea.