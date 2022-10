France voisine : Les sinistrés de la grêle ont peur de devoir passer l’hiver sans toit

Ils sont plus qu’inquiets. Les habitants de trois communes du Haut-Doubs en France voisine qui ont vu un déluge de grêle s’abattre sur leurs villages, cet été, craignent pour les mois à venir. Dans l’après-midi du 20 juillet, des grêlons de la taille de boules de pétanques avaient endommagé de nombreuses toitures à Noël-Cerneux, La Chenalotte et Le Barboux. Dans ce dernier village, tous les toits ont été touchés. Des bâches ont été installées sur les toits, mais les tuiles manquent pour les réparer et les entreprises spécialisées n’arrivent plus à suivre. Sans compter les assurances qui tardent à répondre aux demandes.

Certaines familles envisagent même de déménager, rapporte «Arcinfo» lundi. Car il fait déjà froid dans certaines maisons, et les habitants craignent que la facture de chauffage, qui s’annonce déjà salée cet hiver à cause de la crise énergétique, ne prenne encore plus l’ascenseur. Le temps presse désormais. «Avec l’arrivée du gel, voire de la neige, on ne pourra plus monter sur les toits», prévient une entreprise de toiture.