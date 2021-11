Europe : Les sites d’Amazon ciblés par des actions contre le «Black Friday»

Pour dénoncer la surconsommation, des activistes contre le «Black Friday» s’en sont pris au géant Amazon, vendredi.

À Londres, entre 20 et 30 membres de l’association «Labour Behind the Label» («le travail derrière l’étiquette») ont ainsi manifesté devant le siège de l’entreprise dans le pays, scandant «Amazon, Amazon, nous ne sommes pas des robots» et appelant à «faire payer» la firme américaine, a constaté une journaliste de l’AFP.