Les sites de différentes villes suisses victimes de cyberattaques

La Suisse allemande aussi ciblée

Le site du canton de Bâle-Ville et tous ceux de l’administration, y compris la police, ont aussi été victimes de cyberattaques, ce mercredi matin. La ville de Zurich a aussi signalé «une attaque DDOS» sur différents sites web de la ville, rendus inaccessibles. «Le site officiel de la ville de Zurich n’a pas non plus résisté à notre attaque», écrit NoName sur Telegram.