États-Unis : Les sites de plusieurs médias pro-iraniens bloqués par Washington

Un message s’affiche sur les sites de plusieurs médias d’État iraniens ou proches du régime de Téhéran, annonçant être saisis «par le gouvernement» américain.

Les sites des chaînes d’information en arabe Al-Alam et en anglais Press-TV, qui appartiennent au réseau de la télévision d’État Irib, affichaient le même message faisant référence à la saisie de leur domaine dans le cadre de sanctions américaines. Le message est accompagné des sceaux de la police fédérale et du ministère du Commerce.

«Sans justification et sans avertissement»

Sur le site de l’aile politique des Houthis, al-Masirah a condamné «un acte de piraterie et la confiscation des droits d’auteurs» par les États-Unis qui intervient «sans justification et sans avertissement». La chaîne a toutefois créé un nouveau site internet qui était opérationnel mardi soir. Plusieurs sites internet irakiens, dont celui des brigades du Hezbollah, la faction pro-Iran la plus radicale d’Irak, n’étaient plus accessibles mardi et seul s’affichait un message du «ministère américain du Commerce».