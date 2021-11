Vaud – Les six braqueurs d’Eysins devant les Assises de Lyon

Un procès emblématique des attaques du banditisme lyonnais en Suisse s’ouvre lundi 22 novembre devant la cour d’assises de Lyon, pour dix jours d’audiences. Six hommes âgés de 33 à 51 ans sont accusés d’avoir participé au vol d’un fourgon blindé de la société Loomis, perpétré le 24 mai 2017, à Eysins (VD), pour un butin record de près de 40 millions de francs.

Armés de fusils d’assaut

Après avoir stoppé le véhicule en pleine nuit, avec des berlines volées, le commando, armé de fusils d’assaut, avait ligoté et séquestré les deux convoyeurs, puis transféré le fourgon sur un chemin rural, près de Divonne-les-Bains (Ain). Les malfaiteurs avaient emporté des sacs de billets de différentes devises, quatre lingots d’or, et 27’640 pierres précieuses. Quelques heures plus tard, ils étaient interpellés par la brigade antigang de Lyon, alors qu’ils étaient en train de compter leur butin, dans une villa de Chavanod, dans la région d’Annecy, en Haute-Savoie (F).