Mike Ben Peter: Les six policiers ont tous été acquittés

Ce jeudi, les soutiens au collectif Justice for Mike se sont pressés devant le tribunal.

Médiatique s’il en est, le procès de six policiers prévenus d’homicide par négligence, qui s’est tenu entre Renens et Lausanne ces derniers jours sur fond de violences policières et racisme systémique, se termine ce jeudi avec la lecture du verdict. Quel qu’il soit, il ne fera pas l’unanimité. Le juge annonce que la lecture du jugement durera environ 1h30.