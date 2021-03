Dès les premières minutes, on est happés par l’atmosphère pop et effervescente de «My Name is Baghdad». A São Paulo, la jeune Baghdad (Grace Orsato, excellente) partage son temps entre ses potes au skatepark et sa famille, aussi fantasque qu’attachante. Pleine d’entrain et d’optimisme, la réalisatrice brésilienne Caru Alves De Souza dénonce la conformité et les clichés à travers des héroïnes vives, débrouillardes et créatives. Son galvanisant «My Name is Baghdad» est à visionner entre le 5 et le 14 mars 2021, sur le site du FIFDH (Festival du film sur les droits humains). ****