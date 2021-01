Rochers-de-Naye (VD) : Les skieurs emportés n’auraient pas causé l’avalanche

Au lendemain de la coulée qui a emporté quatre jeunes de la Riviera vaudoise, la police estime «peu probable» que les victimes aient provoqué l’accident.

L’avalanche qui a emporté quatre jeunes, dimanche aux Rochers-de-Naye (VD), n’aurait pas été déclenchée par les skieurs eux-mêmes. Après avoir dans un premier temps affirmé qu’ils avaient déclenché la coulée, la police cantonale vaudoise estime dans un communiqué que cette possibilité est «peu probable» à ce stade. L’enquête se poursuit pour déterminer les causes de l’accident qui a fait un mort, un jeune homme de 19 ans.

Dimanche, le groupe de quatre skieurs, âgés de 19 à 21 ans et domiciliés sur la Riviera, s’était rendu dans la région des Rochers-de-Naye pour faire du ski hors-piste. Vers 15 h 30, ils avaient emprunté une trajectoire qu’ils avaient déjà suivie le matin. Alors qu’ils se trouvaient tous dans la pente, ils avaient été emportés par une avalanche. Deux des jeunes skieurs avaient pu se dégager et pu secourir un de leurs camarades, partiellement enseveli et légèrement blessé.