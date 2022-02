Ski alpin – Grosse chute lors du dernier entraînement à Crans-Montana

Les skieuses ont désormais toutes les armes en main pour se battre pour un podium à Crans-Montana. La deuxième et dernière descente d’entraînement a eu lieu vendredi matin. Si Laura Gauche a réalisé le meilleur temps malgré un DQP, la Française est suivie de près par Ragnhild Mowinckel (+0’’03 seconde), Priska Nufer et Romane Miradoli (+0’’27 seconde).

Les Suissesses ont montré qu’elles étaient en forme. Joana Haehlen, première à l’entraînement jeudi, a terminé 6e. Corinne Suter s’est classée en 10e position, à 76 centièmes du meilleur chrono et surtout avec 14 centièmes de retard sur sa rivale Sofia Goggia. Lara Gut-Behrami a hérité de la 21e place et Michelle Gisin a quant à elle fini à la 43e place.

Grosse chute de Weidle

Un froid glacial s’est installé lorsque Kira Weidle s’est retrouvée déséquilibrée et a frappé de plein fouet le filet. Après quelques interminables secondes durant lesquelles ses adversaires et coéquipières étaient très inquiètes, l’Allemande s’est relevée et a regagné l’aire d’arrivée. Elle souffre visiblement de l’épaule.