Après un improbable imbroglio et pas mal de retournements de situation et de veste, les épreuves du Lauberhorn avaient été annulées. La station autrichienne et mythique de Kitzbühel avait repris au vol les courses bernoises, mais a elle aussi été rattrapée par la mutation britannique de ce satané virus.

La décision des autorités locales est tombée, mais on n’en sait pas encore plus concernant les épreuves de vitesse prévues la semaine prochaine (deux descentes et un Super-G). De son côté, la FIS garde dans l'esprit de maintenir coûte que coûte et aux dates actuelles les championnats du monde de Cortina d'Ampezzo, dont les dates sont fixées du lundi 8 au dimanche 22 février dans la station italienne.