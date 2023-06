Suisse: Les Smart et les Alfa Romeo, cibles privilégiées des voleurs

A Genève, on a dix fois plus de risques de se faire piquer des affaires dans sa voiture qu’en Suisse centrale. Mais toutes les marques ne sont pas égales face aux effractions.

Les petites citadines ont la cote chez les cambrioleurs.

Tagesanzeiger

Quand on est Genevois et qu’on roule en Smart, on cumule les facteurs de risques de vols . C’est ce qui ressort des statistiques publiées par AXA sur l’année 2022. Au total, l’assureur a enregistré quelque 4000 déclarations. IPhone, GPS, sacs ou argent liquide sont les cibles privilégiées des malfaiteurs, qui n’hésitent pas à forcer les serrures ou défoncer les pare-brise .

Subaru et Suzuki épargnées

Mais l’analyse des données livre des éléments intéressants sur les facteurs de risques. Ainsi, Genève est le terrain le plus «fertile» pour les voleurs. Une personne sur 67 est concernée. Vaud, Neuchâtel, le Tessin et Bâle se situent aussi au-dessus de la moyenne du pays. La faute à la proximité avec les frontières française et italienne, qui sont des «zones à risques» selon AXA. A l’opposé, Appenzell Rhodes-Intérieures, Uri et Obwald s’en sortent le mieux, avec dix fois moins de risques qu’à Genève.

Autre élément déterminant: la marque du véhicule. Si les Suzuki et les Subaru n’intéressent pas beaucoup les bandits (0,2%), les Alfa Romeo, les Smart et les Land Rover sont les plus exposées (0,8%). «Nous ne pouvons que spéculer sur les raisons de ces différences», tempère toutefois Patrick Villiger, responsable Sinistres Véhicules automobiles de la compagnie.

Vigilance en France et Italie

Le préjudice du total des vols se monte à 7,3 millions de francs pour l’assureur, soit 1800 francs par cas en moyenne. «Il ne faut jamais laisser de valeurs dans sa voiture ou, du moins, pas de manière visible, ni dans la boîte à gants ni dans le coffre, reprend l’expert. Il importe aussi de bien veiller à fermer les fenêtres et à verrouiller son véhicule, même si on s’absente brièvement. Le fait de garer sa voiture dans un endroit très fréquenté ou surveillé permet également de réduire le risque de vol.» A noter que de nombreux vols sont commis à l’étranger durant les vacances, et 70% d’entre eux le sont en Italie et France.