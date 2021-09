Municipales au Portugal : Les socialistes en danger à Lisbonne

Le Parti socialiste au pouvoir dans le pays est en passe de perdre la capitale et plus grosse ville du pays, qu’il dirige depuis 2015. Les résultats officiels seront connus tard dans la nuit.

Les résultats officiels seront connus plus tard dans la nuit mais, avec un taux d’abstention estimé entre 45 et 50% selon les enquêtes, la participation des quelque 9,3 millions d’électeurs inscrits était en baisse. Les enquêtes réalisées à la sortie des urnes ne permettaient pas de départager le maire sortant de Lisbonne Fernando Medina, favori des sondages réalisés avant le scrutin, et le candidat du centre droit, l’ancien commissaire européen Carlos Moedas.