Élection complémentaire - Les socialistes fribourgeois perdent leur siège au Conseil des États

Avis partagés sur le Grand Fribourg

À l’opposé, quelques communes sont légèrement opposées à cette fusion, comme Avry (non à 60’51%), Corminboeuf (non à 63,81%) et Givisiez (non à 66,45%). Et, pour finir, il y a celles qui sont clairement contre: Matran (non à 83,69%) et Villars-sur-Glâne (non à 73,78%). Il appartient désormais à l’assemblée constitutive d’analyser ces résultats et de se poser des questions, notamment sur l’opportunité de fusionner ou s’il y a lieu de revoir le périmètre de cette fusion.