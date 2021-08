Les socialistes ne veulent pas du nouvel avion de combat FA-35

Réuni en congrès extraordinaire pour réformer son fonctionnement, le parti socialiste suisse a aussi décidé samedi «à une claire majorité» de soutenir l’initiative du Groupe pour une Suisse sans armée (GSSA) contre l’achat des avions de combat FA-35 . Selon le parti, ceux-ci sont «inadéquats» et d’autres solutions doivent être étudiées.

Les délégués se sont aussi prononcés en faveur de l’initiative «Pour la responsabilité environnementale» lancée par les Jeunes Verts. «L'absence de volonté de mettre un terme à la destruction de notre planète est révélatrice d'une deuxième crise: la crise économique et financière mondiale, qui accroît considérablement les inégalités», a fustigé le co-président Cédric Wermuth. «La liberté signifie assurer aux générations futures une planète sur laquelle elles pourront vivre – partout. Il n'y a qu'une seule réponse possible à la crise climatique : un virage social et écologique – maintenant», a abondé sa collègue Mattea Meyer.