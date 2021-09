Portugal : Les socialistes remportent les municipales mais perdent Lisbonne

D’après les résultats quasi complets de ce lundi, les socialistes ont remporté les municipales au Portugal malgré une «défaite inattendue» à Lisbonne.

Les socialistes du Premier ministre Antonio Costa ont remporté les élections municipales de dimanche au Portugal mais cette victoire, plus courte que celle de 2017, est ternie surtout par une défaite surprise à Lisbonne, leur fief depuis 14 ans.

Selon des résultats quasi complets connus lundi matin, les socialistes ont remporté les élections locales pour la troisième fois consécutive , avec 34,4% des voix et au moins 147 communes, contre 31% des suffrages et 110 mairies pour l’opposition de centre droit.

Le recul du Parti socialiste était attendu après le résultat historique obtenu quatre ans auparavant, avec 38% des voix et 161 mairies contre 28% des suffrages et 98 municipalités pour le Parti social-démocrate (PSD, centre droit) et ses alliés.