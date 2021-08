Allemagne : Les sociaux-démocrates en tête d’un sondage

À un mois des élections, le parti social-démocrate SPD était désormais devant ses concurrents, mardi, alors que les élections sont prévues dans un mois.

Le SPD est crédité de 23% des intentions de vote, en hausse de deux points par rapport à une précédente étude, et arrive ainsi en tête, une première depuis octobre 2006, selon un sondage Forsa pour les chaînes RTL et NTV.

L’union conservatrice CDU-CSU perd elle un point, à 22%, soit son score le plus bas enregistré par cet institut depuis 1984. Les Verts perdent eux aussi un point et atteignent 18%, devant les libéraux du FDP (12%), l’extrême droite AfD (10%) et l’extrême gauche Die Linke (6%).

Parcours sans faute

Le SPD, membre de l’actuelle coalition dirigée par Angela Merkel et menée par le vice-chancelier et ministre des Finances Olaf Scholz, pourrait ainsi bâtir plusieurs coalitions, avec les Verts et Die Linke, avec les écologistes et les libéraux ou avec les conservateurs et libéraux.