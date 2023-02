Les entreprises du Net jouent gros mardi à la Cour suprême

États-Unis : Les sociétés du Net jouent gros mardi à la Cour suprême

La Cour suprême des États-Unis examine cette semaine une loi qui protège depuis plus d’un quart de siècle les entreprises de la tech de poursuites pour les contenus publiés par leurs utilisateurs, et sa décision pourrait révolutionner Internet. Les neuf Sages de la Cour suprême des États-Unis examineront mardi à partir de 10 h 00 (15 h 00 GMT) un dossier lié aux attentats de novembre 2015 à Paris, susceptible d’avoir d’immenses répercussions pour l’avenir d’Internet. Il découle d’une plainte contre Google déposée par les proches de Nohemi Gonzalez, une des 130 victimes de ces attaques. La jeune Américaine, étudiante en France, avait été tuée au bar la Belle Équipe par un commando du groupe État islamique (EI). Ses parents reprochent à YouTube , filiale du géant californien, d’avoir recommandé à certains de ses utilisateurs des vidéos du groupe jihadiste. Selon eux, «en recommandant les vidéos de l’EI à ses usagers, Google a aidé l’EI à propager ses messages et donc lui a fourni un soutien matériel».

Leur plainte a toutefois été écartée par les tribunaux fédéraux au nom d’une portion de loi, connue sous le nom de «section 230», adoptée quand Internet n’en était qu’à ses balbutiements et devenue un de ses piliers. Celle-ci édicte que les entreprises du Net ne peuvent pas être considérées comme des «éditeurs» et jouissent d’une immunité judiciaire pour les contenus qu’elles publient.

«Meule de foin»

Pour les proches de Nohemi Gonzalez, Google ne s’est pas contenté de diffuser le contenu de l’EI puisque son service a sélectionné des usagers pour leur proposer les vidéos du groupe jihadiste, et ne peut donc pas se prévaloir de cette immunité. «La sélection des utilisateurs à qui les vidéos de l’EI ont été recommandées a été faite par des algorithmes créés et gérés par YouTube», plaident-ils dans un recours transmis à la Cour suprême pour faire valoir leur point de vue.

«Extensive»

Dans le passé, plusieurs de ses juges ont exprimé leur volonté de faire évoluer la lecture de la section 230, qui est de plus en plus contestée dans l’arène politique même si les fractures partisanes empêchent toute évolution législative. En 2021, le très conservateur Clarence Thomas a ainsi regretté que «les tribunaux aient interprété la loi de manière extensive et conféré une immunité très large à certaines des plus grandes entreprises au monde».