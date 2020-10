Dizaines de milliers de francs récupérés

Une fois n’est pas coutume, les sommes détournées ne se sont pas évaporées. Le Canton a pu récupérer 570’266 francs et l’AVS 94’229 francs à la suite d’accords avec les escrocs. N. J. a ainsi échappé à une peine nettement plus lourde. Le procureur avait requis 3 ans de prison, dont 1 an ferme contre lui, et 9 mois avec sursis de trois ans contre sa désormais ex-femme. Il a finalement été condamné à 30 mois de prison, dont 10 mois ferme et 20 avec sursis de trois ans. Son ex-épouse a écopé de 9 mois avec sursis de deux ans. Ils devront en outre rembourser 38’272 francs de frais.