France

Les soignants hurlent à Macron de tenir ses promesses

Des dizaines de milliers d’infirmiers et de médecins sont descendus dans la rue, mardi, pour réclamer une revalorisation de leurs professions. Certains rassemblements ont été ternis par des échauffourées, parfois violentes.

Les soignants, en majorité des infirmières, étaient sortis en nombre: 18’000 personnes à Paris, 7500 à Toulouse, 4000 à Bordeaux, entre 4000 et 5000 à Strasbourg... Des affrontements parfois violents impliquant des casseurs ont cependant terni plusieurs défilés, notamment à Paris, au désespoir de manifestants, et du président de l'Association des médecins urgentistes de France Patrick Pelloux, qui s'est dit «totalement écoeuré». Une infirmière, soutenue par des collègues, s'en est prise, en larmes, à ces manifestants: «Vous avez mis notre manif en l'air, vous êtes des cons!» a-t-elle crié.

Pas une «petite prime à la sauvette»

Au total, plus de 220 rassemblements étaient prévus, à l'appel d'une dizaine de syndicats et collectifs de soignants. Il s'agissait des premières manifestations autorisées dans le pays depuis l'entrée en vigueur du confinement il y a trois mois.

«La crise du coronavirus a montré les failles de notre système mais on a fait face, on n'avait pas le choix», explique Charlotte Dumont, infirmière puéricultrice à Bordeaux, pour qui «le problème de fond, c'est qu'on gère l'hôpital comme une entreprise».

Davantage de personnel et de lits

Après plus d'un an de grève aux urgences, puis dans l'ensemble des services hospitaliers, les revendications n'ont pas changé: «On attend une revalorisation des salaires et la reconnaissance des qualifications. On attend l'ouverture de lits, l'embauche de personnels», a rappelé le numéro un de la CGT, Philippe Martinez, présent au début du rassemblement parisien.