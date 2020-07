Coronavirus

Les soignants suffoquent dans les hôpitaux indiens

L’Association médicale indienne sonne l’alerte rouge avec une pénurie de soignants et d’équipements. Le pays n’a pas encore atteint le pic de l’épidémie.

Plus de 25’000 personnes ont succombé à ce jour au virus en Inde, un bilan humain encore relativement contenu pour une population de 1,3 milliard d’habitants.

Suffoquant et suant abondamment sous son équipement de protection intégrale dans l’unité de soins intensifs sans climatisation d’un hôpital indien, le docteur Showkat Nazir Wani risque chaque jour sa vie pour soigner des malades du coronavirus dans une chaleur infernale.

«Il fait très chaud et on suffoque»

«Il fait très chaud et on suffoque. Mais nous devons le porter pour notre sécurité personnelle», déclare le jeune homme de 29 ans, avant de se précipiter au chevet d’un patient aux prises avec un affaissement pulmonaire.

L’Inde a passé vendredi le cap du million de cas déclarés de la maladie Covid-19 et le pic de l’épidémie ne semble toujours pas en vue, avec de plus en plus de contaminations émergeant dans les zones rurales.