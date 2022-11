Mort de Shireen Abu Akleh : «Les soldats israéliens ne seront pas interrogés par le FBI», dit Lapid

«Nous n’abandonnerons pas nos soldats»

«La décision prise par le ministère de la Justice américain de mener une enquête sur la mort tragique de Shireen Abu Akleh est une erreur», a écrit lundi Benny Gantz dans un tweet. Les forces armées israéliennes ont mené une enquête «indépendante et avec professionnalisme», et en ont partagé les détails avec des responsables américains, a-t-il affirmé. «J’ai fait passer le message aux représentants américains que nous nous tenions aux côtés des soldats de l’armée israélienne et que nous ne coopérerons pas avec une enquête externe, et ne permettrons pas d’ingérence dans des enquêtes internes», a ajouté le ministre.