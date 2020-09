États-Unis : Les soldats morts, des «losers»? Melania Trump nie et défend son mari

Accusé d’avoir traité de losers les soldats américains morts lors de la Première Guerre mondiale, Donald Trump a reçu le soutien de sa femme

«L’article de The Atlantic n’est pas vrai», a réagi Melania Trump sur Twitter. (Photo Brendan Smialowski / AFP)

La publication d’un article du magazine The Atlantic a encore fait monter d’un cran la tension d’une campagne présidentielle déjà particulièrement agressive aux États-Unis.

Mais selon le mensuel, il n’en voyait tout simplement pas l’intérêt. «Pourquoi devrais-je aller à ce cimetière? C’est rempli de losers», aurait-il dit à des membres de son équipe, rapporte The Atlantic, qui ne cite que des sources anonymes.

«L’article de The Atlantic n’est pas vrai», a réagi Melania Trump sur Twitter. «L’heure est devenue très grave lorsque l’on croit avant tout des sources anonymes, sans que personne ne sache leurs motivations».

«Ce n’est pas du journalisme – c’est du militantisme. Et ce n’est pas rendre service aux habitants de notre grande nation», a ajouté la Première dame.

Signe que la question est particulièrement sensible dans un pays portant un profond respect à ses militaires, Donald Trump a rapidement et vigoureusement dénoncé jeudi soir les propos de «minables sans scrupule» et de «menteurs».