Environnement : Les sols du Seeland disparaissent, l’agriculture risque de les suivre

Asséchés pour laisser place aux cultures, les marais de la région de La Brévine et des Ponts perdent 1 cm par an.

Un centimètre de moins par an: bientôt, les sols cultivables des anciens marais du Seeland auront complètement disparu. C’est ce que montre une étude publiée par le quotidien neuchâtelois «ArcInfo», qui met en garde sur les conséquences pour la vallée de La Brévine. «Il reste en moyenne moins de 60 ans pour réfléchir aux pratiques agricoles durables sur ces sols», affirme un des auteurs de l’étude. En cause, l’assèchement des sols tourbeux par drainage, et l’oxygénation des sols qui dégagent alors du CO₂ tout en «se consumant».