cinéma - Les sorties de ce 9 juin, c’est par ici!

Après avoir tout perdu pendant la crise financière de 2008, une sexagénaire se trouve une camionnette et sillonne l’Ouest américain. Elle plonge dans la précarité des nomades des temps modernes, en rupture avec les standards de la société actuelle. Entourée de vrais nomades, Frances McDormand éclaire l’écran autant qu’elle émeut. Le film de Chloé Zhao, lui, marque par sa douceur et sa dureté, par sa délicatesse et son authenticité. La réalisatrice avait mis en scène «Les chansons que mes frères m'ont apprises» en 2015 (la vie d'Amérindiens dans une réserve), puis le magnifique «The Rider» en 2017 (une star de rodéo qui devait se reconstruire après un grave accident). Après la nouvelle plongée au sein de populations marginalisées dans l'Amérique profonde qu’est «Nomadland», elle changera de registre avec «Les Éternels». Ce blockbuster de superhéros des studios Marvel est attendu pour novembre 2021. Chloé Zhao prépare aussi une relecture de l'oeuvre de Bram Stoker sous la forme d'un western futuriste pour 2022. Note: ****

Coincé à un repas de famille, Adrien (Benjamin Lavernhe, que nous avons interviewé à cette occasion) est perdu dans ses pensées, en rupture avec) cet entourage qui l'exaspère. Alors qu’il attend un signe de vie de son amoureuse qui a voulu faire une pause, son futur beau-frère lui demande de faire un discours au mariage... En adaptant à l’écran le roman de Fabcaro, Laurent Tirard livre une comédie rigolote et réaliste, avec une forme particulière (tout se passe dans la tête du personnage, qui s'adresse souvent directement à la caméra) qui tient pile-poil bien sur 1h30. Note: ***

Au début des années 1800, dans un Oregon sauvage, un cuisinier américain et un immigré chinois se lient d’amitié. Ils lancent un petit commerce de beignets qui va faire fureur auprès des pionniers de l’Ouest… mais qui n’est pas sans danger. Kelly Reichardt filme la vie et l’amitié comme personne. Son western poétique «First Cow» prend le temps de laisser la magie s’installer. Note: ****

«Slalom», de Charlène Favier

Skieuse promise à un brillant avenir, Lyz (Noée Abita) a 15 ans lorsqu’elle commence à s’entrainer avec Fred (Jérémie Renier). Celui-ci décide de tout miser sur sa nouvelle recrue. Mais il ne va pas tarder à abuser d’elle, et Liz, d’abord galvanisée par son soutien, devra se défaire de son emprise... Pas vu.

«Conjuring: Sous l’emprise du Diable», de Michael Chaves

Les enquêteurs Ed et Lorraine Warren se retrouvent au cœur d’une nouvelle affaire paranormale. Réalisé par Michael Chaves, «Sous l’emprise du Diable» est le huitième film lié à la célèbre franchise d’épouvante «Conjuring», née en 2013. Pas vu.

«Samos - The Faces of our Border», de Shams Abou El Enein

Le Valaisan Shams Abou El Enein a travaillé un mois comme traducteur pour les réfugiés sur l’île de Samos en Grèce. Il a écouté migrants, bénévoles, gardes-frontière... pour dresser un portrait peu flatteur de l’accueil européen dans son doc «Samos, The Faces of our Border». Pas vu.

Et encore

«Lupin» revient sur Netflix

Le plus gentleman des cambrioleurs sera de retour dès ce vendredi 11 juin sur Netflix. Sans rien divulgâcher de cette deuxième partie, qui compte aussi cinq épisodes d’environ 40 minutes, sachez qu’elle reprend pile là où la première saison s’était arrêtée. C’est-à-dire juste après le kidnapping de Raoul, le fils d’Assane Diop (Omar Sy), lors d’une sortie en famille aux falaises d’Étretat. Diffusée en janvier dernier, la première partie de la série policière inspirée du personnage d’Arsène Lupin avait fait le buzz. On vous en dit plus dans notre chronique «On s’mate quoi?», à découvrir ci-dessus. Note: ***