Justice fribourgeoise – «Les souffrances de cette enfant vont perdurer des décennies»

Âgé de 52 ans, Y.M. est jugé pour avoir fait subir des actes sexuels dont des viols à son enfant 12 jours après sa naissance et jusqu’à l’âge de 7 ans. Avec les années, il l’a aussi accessoirisée et fait jouer des scénarios pornographiques prédéfinis, tandis que son épouse était absente, sans omettre parfois de la zoophilie avec un chien. Durant toutes ces années, ce Suisse a filmé et photographié ces scènes criminelles sur sa fillette puis a archivé méticuleusement ces centaines de documents visuels sur des supports digitaux.