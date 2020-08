Football

Les sous-entendu de la sœur de «CR7»

Katia Aveiro, sœur aînée de Cristiano Ronaldo, a laissé entendre que son frère n’avait pas vraiment été soutenu par ses équipiers en Ligue des Champions.

Samedi, au lendemain de l’élimination de la Juventus par Lyon en Ligue des Champions, Katia Aveiro est à nouveau montée au créneau pour soutenir son frère. Et accessoirement tailler un short à ses équipiers, dans un post instagram truffé de sous-entendu. «Tu as été meilleur que n'importe qui. Je suis fière de te voir jouer et de voir ton implication. Mais malheureusement, tu ne peux pas tout faire tout seul. C'est même impossible! Tu sais que le football est comme ça, mais aussi que tu as donné le meilleur de toi-même, et tu es toujours le meilleur joueur», a-t-elle écrit.

Pas sûr toutefois que cela donne des envies de départ à Cristiano Ronaldo, dont l’avenir semble toujours s’inscrire à Turin, sous les ordres de la légende de Milan AC Andrea Pirlo, fraîchement nommée samedi. «Les fans exigent plus de nous. Ils attendent plus de nous. Nous devons être à la hauteur des attentes les plus élevées. J'espère que ces courtes vacances nous permettront à tous de prendre les meilleures décisions pour la suite, et de revenir plus forts et plus déterminés que jamais», a écrit le Portugais sur instagram.